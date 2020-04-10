В Минздраве оценили влияние алкоголя на вероятность заражения COVID-19





Употребление алкоголя влияет на способность организма заражаться коронавирусом. Как пишет РИА Новости, с таким заявлением выступил главный внештатный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн. Он пояснил, что этанол, поступающий в организм, вредит клеткам, и инфекции легче попасть в организм человека.

При этом специалист подчеркнул, что в условиях пандемии алкоголь можно использовать для дезинфекции рук. Однако стоит помнить, он сушит кожу и, как следствие, на ней появляются микротрещины – они могут служить «воротами» для инфекции. Поэтому, как отметил Брюн, должен быть баланс – нельзя «поливаться этанолом постоянно», сообщает телеканал 360.