В Минздраве оценили влияние алкоголя на вероятность заражения COVID-19
Употребление алкоголя влияет на способность организма заражаться коронавирусом. Как пишет РИА Новости, с таким заявлением выступил главный внештатный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн. Он пояснил, что этанол, поступающий в организм, вредит клеткам, и инфекции легче попасть в организм человека.
При этом специалист подчеркнул, что в условиях пандемии алкоголь можно использовать для дезинфекции рук. Однако стоит помнить, он сушит кожу и, как следствие, на ней появляются микротрещины – они могут служить «воротами» для инфекции. Поэтому, как отметил Брюн, должен быть баланс – нельзя «поливаться этанолом постоянно», сообщает телеканал 360.
Ранее НСН писала, что власти субъектов РФ продолжают ограничивать продажу алкоголя в рамках борьбы с распространением COVID-19. Уже как минимум в трех регионах — Крыму, Оренбургской и Липецкой областях — запретили работу магазинов по продаже разливного пива. Об этом сообщает Коммерсантъ. Как отмечает источник, президент Союза участников пивной торговли Николай Желагин уточнил, что законодательный запрет именно на разливное пиво был введен в Крыму и Оренбургской области. А в Липецкой области местные власти просто приказали владельцам пивных магазинов закрыться на время карантина.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- В Москве скончались ещё восемь пациентов с коронавирусом
- Трамп заявил, что в США от коронавируса умрут меньше 100 тысяч человек
- Путин обсудил нефтяной вопрос с принцем Саудовской Аравии
- Число жертв коронавируса в мире превысило 100 тысяч
- Собянин вводит в Москве пропускной режим. Видеообращение