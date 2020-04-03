Минпромторг рекомендовал регионам не менять режим продажи алкоголя

Министерство промышленности и торговли России рекомендует регионам не менять установленный режим продажи алкогольных напитков без крайней необходимости. Как отмечает ТАСС, там подчеркнули, что дополнительные ограничения на продажу спиртного могут вызвать увеличение доли нелегальной продукции, а также серьезное социальное напряжение.

Напомним, в частности, 31 марта стало известно, что в Якутске введен запрет на продажу алкогольной продукции. Он будет действовать до 5 апреля включительно.

А накануне из-за многочисленных нарушений местными жителями режима самоизоляции временный запрет на розничную продажу алкоголя ввели власти Забайкалья. Позже стало известно, что он будет снят 6 апреля, однако в регионе введут дополнительные ограничения по продаже спиртного.