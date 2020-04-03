Минпромторг рекомендовал регионам не менять режим продажи алкоголя
Министерство промышленности и торговли России рекомендует регионам не менять установленный режим продажи алкогольных напитков без крайней необходимости. Как отмечает ТАСС, там подчеркнули, что дополнительные ограничения на продажу спиртного могут вызвать увеличение доли нелегальной продукции, а также серьезное социальное напряжение.
Напомним, в частности, 31 марта стало известно, что в Якутске введен запрет на продажу алкогольной продукции. Он будет действовать до 5 апреля включительно.
А накануне из-за многочисленных нарушений местными жителями режима самоизоляции временный запрет на розничную продажу алкоголя ввели власти Забайкалья. Позже стало известно, что он будет снят 6 апреля, однако в регионе введут дополнительные ограничения по продаже спиртного.
Между тем, в Минздраве поддерживают решение некоторых регионов РФ запретить продажу алкоголя. Об этом в своём Telegram-канале рассказал замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай, отметив, что эта мера вводится для профилактики распространения COVID-19.
«Решительные, законные и правильные меры ряда регионов», ― отметил замминистра.
В свою очередь, Валентина Матвиенко рассказала, что продажи водки с начала распространения коронавируса в России существенно увеличились. По словам спикера Совета Федерации, это произошло не потому, что жители страны в самоизоляции стали больше пить. Увеличение спроса, по словам Матвиенко, стало следствием нехватки антисептиков в аптеках.
Как заявила Валентина Матвиенко, Совфед запрашивал информацию об изменении уровня продаж алкоголя с начала распространения COVID-19 в России непосредственно у его производителей.
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