В Минздраве оценили ситуацию с COVID-19 в России
Ситуация с коронавирусной инфекцией в России улучшается, однако по ряду регионов остаётся достаточно напряжённой. С таким заявлением выступил заместитель министра здравоохранения России Евгений Камкин. Он добавил, что время пандемии 65% коечного фонда для реабилитации пришлось перепрофилировать для помощи больным COVID-19.
Напомним, за минувшие сутки в России выявили 15 038 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19. Наибольшее число новых инфицированных зафиксировано в Москве — 2 040. Далее следуют Санкт-Петербург (1127) и Московская область (721). Также в пятёрке Нижегородская и Воронежская области, отмечает Свободная пресса.
С учётом обновленных данных, общее число зарегистрированных случаев COVID-19 в стране достигло 4 027 748.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru