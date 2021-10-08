В Минздраве оценили риск осложнений при вакцинации от COVID-19 беременных

Никаких осложнений при вакцинации от COVID-19 беременных женщин в России не выявлено. С таким заявлением выступила главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава Лейла Адамян.

«Не замечено, ни разу, никаких осложнений. Если кто-то что-то говорит, то это какие-то преувеличенные страхи. У нас нет таких данных, и в мировом масштабе тоже нет. В мире имеется примерно 150 тысяч человек, которые были привиты, вакцинированы, не зная, что они беременны», — цитируют Адамян РИА Новости.

Кроме того, специалист подчеркнула, что у привитых уже появились дети, а роды прошли без всяких осложнений. Также Адамян отметила, что вакцинация не влияет на репродуктивную функцию, а вот коронавирус, напротив, оказывает на неё отрицательное воздействие, отмечает РЕН ТВ.