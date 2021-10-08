В Минздраве оценили риск осложнений при вакцинации от COVID-19 беременных
Никаких осложнений при вакцинации от COVID-19 беременных женщин в России не выявлено. С таким заявлением выступила главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава Лейла Адамян.
«Не замечено, ни разу, никаких осложнений. Если кто-то что-то говорит, то это какие-то преувеличенные страхи. У нас нет таких данных, и в мировом масштабе тоже нет. В мире имеется примерно 150 тысяч человек, которые были привиты, вакцинированы, не зная, что они беременны», — цитируют Адамян РИА Новости.
Кроме того, специалист подчеркнула, что у привитых уже появились дети, а роды прошли без всяких осложнений. Также Адамян отметила, что вакцинация не влияет на репродуктивную функцию, а вот коронавирус, напротив, оказывает на неё отрицательное воздействие, отмечает РЕН ТВ.
А ранее врач акушер-гинеколог Светлана Лизунова в пресс-центре НСН назвала идеальный возраст для беременности.
«Сейчас огромная проблема в том, что женщины стали рожать позже. Здесь социальные причины, они устраивают свой быт, карьеру, образование. Среди моих пациентов огромное количество женщин, которые имеют не одно высшее образование. У женщин срок ограничен генетически. По определению ВОЗ, репродуктивный возраст с 15 до 44 лет. Если мы берем чисто физиологически созревание женского организма и мужского, то самое время, когда можно беременеть и рожать здоровых детей по нашей природе, это с 20 до 35 лет. Этот тот идеальный возраст, когда можно рожать», - рассказала врач.
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