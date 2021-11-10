В Минздраве опровергли идею уголовного наказания для врачей-антипрививочников
Помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов заявил, что появившаяся в СМИ информация о якобы предложении министра ввести уголовное наказание для врачей-антипрививочников не соответствует действительности, сообщает РИА Новости.
По его словам, говоря о некорректном поведении некоторых медицинских работников руководитель Минздрава Михаил Мурашко указал, что это угрожает жизни и здоровью граждан.
Кроме того, Кузнецов отметил, что в ходе заседания комитета Госдумы по охране здоровья министр заявил об отсутствии необходимости изменять из-за этого законодательство, так как соответствующие положения и меры ответственности «уже предусмотрены действующими законами».
Ранее Мурашко заявил, что выступления некоторых врачей против вакцинации от коронавируса являются крайне некорректными, сообщает RT. По его словам, есть уголовные статьи, которые могут быть применены к тем, кто создаёт угрозу населению.
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