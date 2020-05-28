В Минздраве не ждут «перерасчёта» смертей от COVID-19 из-за новых рекомендаций

Участвовавший в разработке документа директор ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России, академик РАН Владимир Стародубов заявил в эфире НСН, что подобные предположения беспочвенны. Принципы определяет Всемирная организация здравоохранения, и они не изменились, подчеркнул он.

«Вся действующая система МКБ-10 (Международная классификация болезней 10-го пересмотра — прим. НСН) — это прерогатива ВОЗ. На основании тех данных, которыми они располагают, они дали пояснения, как шифровать COVID-19 в МКБ 10-го пересмотра. Они дали эти рекомендации, которые разместили на своих сайтах, они с нами согласовывали редакцию на русском языке. Рекомендации одинаковые что на арабском, что на китайском, что на английском языках, и вывешены на сайте ВОЗ. Это было сделано месяц назад.

Почему вы уверены, что раньше считали иначе, чем считают сейчас? Ничего подобного. Врачи и патологоанатомы работали по МКБ-10, и там та же причинно-следственная связь, которая привела к трагическому исходу при лечении тех или иных болезней. Рекомендации просто уточняли, чтобы помочь в шифровке диагнозов: эта причинно-следственная связь разбирается на примерах различных патологий, когда основной причиной является COVID, а когда основной причиной является не COVID. Подходы общие — что по гриппу, что по СПИДу, что по COVID. Нового в этих рекомендациях ничего нет», - отметил Стародубов.

Генеральный директор ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России, главный внештатный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов в беседе с НСН высказал аналогичное мнение. По его словам, новые рекомендации не меняют принципы формирования окончательного клинического и патологоанатомического диагноза, установленные в МКБ-10.

«Всегда в конечном итоге патолог с учётом клинических данных, представленных в истории болезни и сформулированных в окончательном диагнозе, выбирает то состояние или заболевание, которое по логике и по факту привнесло наибольший вклад в танатогенез — процесс умирания человека. Принцип какой был, такой и остался. Просто методические рекомендации проиллюстрировали это всё в привязке к COVID-19. Поэтому говорить о том, что Минздрав придумал какие-то новые правила — принципиально неверно», - сказал он.

По мнению Бойцова, рекомендации непосредственно не повлияют на статистику смертности, однако она может меняться и без них.

«Особенно это касается больших городов, где наибольшее количество смертей. Почему? Потому что для установления первоначальной причины смерти требуется не только макроисследования, но и микроскопические, гистологические исследования. И для установления диагноза даётся до 30 суток. И это может немного изменить статистику. Но я не думаю, что это будут принципиальные изменения. Всё равно статистика смертности в нашей стране, даже если она изменится в силу упомянутых мною причин, останется меньше, чем в других странах», - заметил он.

Главный патологоанатом Минздрава России Георгий Франк, также занимавшийся разработкой новых методических рекомендаций, объяснил НСН, почему они сочли нужным и важным «пересадить» рекомендации ВОЗ на российскую почву.

«В отличие практически ото всего мира, у нас в стране уникальная возможность получить информацию после вскрытий. У нас в стране 98% умерших больных, в том числе и с COVID-19, подлежат вскрытию. У нас огромный материал патологоанатомических и судебно-медицинских вскрытий. Мы получили огромную информацию по этому поводу. Мы считаем, что для того, чтобы правильно всё оценивать, надо учитывать не только тесты и клиническую картину, но и морфологическую, анатомическую картину, которая получена у нас при огромном числе патолого-анатомических вскрытий», - сказал он.

Заместитель директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульманологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ Владимир Чуланов в свою очередь, сообщил НСН, что новые рекомендации необходимы для универсализации учёта смертей от коронавируса между странами.

«Вышедшие рекомендации Минздрава как раз основаны на тех рекомендациях, которые выпускала ВОЗ ранее, с учётом международного опыта. На сегодняшний день это самая объективная система оценки, принятая международным врачебным сообществом. ВОЗ это сделала для того, чтобы во всём мире единообразно учитывались случаи смерти, и можно было бы сравнивать статистику между разными странами, потому что в каждой стране есть свои нюансы. И для этого была введена такая универсальная система», - отметил инфекционист.

Главной целью Чуланов назвал сохранение жизней большего количества людей.

«На мой взгляд, это очень важно, потому что правильная оценка причин смерти, которая была бы универсальной в разных странах, позволяет обеспечивать понимание, в чём причина конкретного летального исхода. А это залог того, что мы понимаем, на что должно быть сосредоточено внимание врачей, чтобы предотвращать такие случаи. Главная цель – не только статистика, но и повышение эффективности лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и сохранение жизней большего количества пациентов», - добавил эксперт.

На вопрос, стоит ли ожидать, что статистика смертности от коронавируса в России может измениться, в отличие от своих коллег, он ответил утвердительно, добавив, что это может произойти во всём мире.

«Действительно такие изменения могут произойти, и это будет не только статистика России, но и всех стран. Потому что будут пересмотры случаев смерти, учитывая новые методические рекомендации. Причём в городах, которые были наиболее подвержены эпидемии, могут быть изменения, как в сторону повышения смертности, так и в сторону понижения. Это вообще очень непростой вопрос – понимание причины смерти», - заявил Владимир Чуланов.

Как отмечают в Министерстве здравоохранения, высокий процент патологоанатомических исследований обеспечивает возможность детального анализа картины заболевания и последовательности состояний, приведших к гибели пациента. В конечном счёте, это помогает повысить эффективность лечения пациентов с COVID-19 и спасать жизни, говорят в Минздраве.

