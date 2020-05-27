Минздрав: Легкая форма COVID-19 не будет учитываться в статистике

Пациенты, у которых коронавирус протекает в легкой форме, не будут входить в статистику по COVID-19. Об этом сообщает Интерфакс со сылкой на методические рекомендации, выложенные на официальном сайте ведомства.

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Для того, чтобы получить статус "носителя" вируса, а не заболевшего, необходимо отсутствие симптомов, жалоб на состояние, а также "объективное" хорошее состояние здоровья. Данные случаи не будут включены в официальную статистику заболеваемости и смертности по коронавирусу нового типа.

Ранее стало известно, что министерство предложило отмечать в свидетельстве о смерти заражение коронавирусом в качестве причины гибели пациента. Как передает агентство, Минздрав призвал указывать в диагнозе все осложнения, которые привели к летальному исходу.

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ФОТО: официальный сайт Минздрава РФ
ТЕГИ:КоронавирусСтатистикаМинздрав
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