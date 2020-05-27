Минздрав: Легкая форма COVID-19 не будет учитываться в статистике

Для того, чтобы получить статус "носителя" вируса, а не заболевшего, необходимо отсутствие симптомов, жалоб на состояние, а также "объективное" хорошее состояние здоровья. Данные случаи не будут включены в официальную статистику заболеваемости и смертности по коронавирусу нового типа.

Ранее стало известно, что министерство предложило отмечать в свидетельстве о смерти заражение коронавирусом в качестве причины гибели пациента. Как передает агентство, Минздрав призвал указывать в диагнозе все осложнения, которые привели к летальному исходу.

