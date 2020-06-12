В Минздраве не подтвердили снижение активности COVID-19 в жару
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко считает, что активность коронавируса в жару не снижается. Об этом он рассказал, приведя в пример опыт зарубежных коллег.
«Мы общаемся с нашими коллегами и в том числе из стран, где температура уже давно держится на высоких цифрах, они говорят, что активность не снижается коронавирусной инфекции»,- сказал Мурашко в эфире канала «Россия 24».
Ранее Депутат Госдумы, доктор медицинский наук, профессор, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко на пресс-конференции НСН заявил, что эпидемическая ситуация в мире вызывает обеспокоенность. Он привел статистику зараженных и выздоровевших, которая отличалась в два с лишним раза.
«Пока не в нашу пользу, и когда выздоровевших будет больше, тогда мы скажем, что эпидемический процесс пошел на спад. Наиболее интенсивный эпидпроцесс наблюдается в США, там заболели 548,9 на 100 тысяч населения. В антилидерах Испания и Перу», - отметил Онищенко.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru