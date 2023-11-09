В Минздраве назвали сыроедение опасным для здоровья человека

Главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян заявил, что сыроедение опасно для человека, так как не подвергнутые тепловой обработке мясо и рыба могут содержать вредоносные микроорганизмы. Слова специалиста приводит РИА Новости.

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«Ты не сможешь проследить, какое мясо, какая рыба и прочее поступают к нам, они априори не стерильны», - сказал Тутельян.

Он призвал россиян быть осторожными, так как попадание в организм чужеродных биологических агентов чревато тяжелыми последствиями.

Диетолог негативно высказался о введении на законодательном уровне запрета на вегетарианство у детей, но призвал родителей получать знания в области правильного питания.

Ранее врачи назвали улучшающие умственную деятельность продукты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
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