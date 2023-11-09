В Минздраве назвали сыроедение опасным для здоровья человека
Главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян заявил, что сыроедение опасно для человека, так как не подвергнутые тепловой обработке мясо и рыба могут содержать вредоносные микроорганизмы. Слова специалиста приводит РИА Новости.
«Ты не сможешь проследить, какое мясо, какая рыба и прочее поступают к нам, они априори не стерильны», - сказал Тутельян.
Он призвал россиян быть осторожными, так как попадание в организм чужеродных биологических агентов чревато тяжелыми последствиями.
Диетолог негативно высказался о введении на законодательном уровне запрета на вегетарианство у детей, но призвал родителей получать знания в области правильного питания.
Ранее врачи назвали улучшающие умственную деятельность продукты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru