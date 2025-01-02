Рогов: Российские военные установили флаг РФ в селе Белогорье

Российские военные установили флаг России в селе Белогорье на ореховском направлении запорожской линии фронта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова.

По его словам, ВСУ отступили в связи с большими потерями. В настоящий момент проводится зачистка западной и северной территорий населенного пункта, добавил он.