Рогов: Российские военные установили флаг РФ в селе Белогорье
Российские военные установили флаг России в селе Белогорье на ореховском направлении запорожской линии фронта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова.
По его словам, ВСУ отступили в связи с большими потерями. В настоящий момент проводится зачистка западной и северной территорий населенного пункта, добавил он.
До этого Рогов рассказал, что подразделения ВС России смогли продвинуться на ореховском направлении в сторону Малой Токмачки. Село Белогорье расположено юго-восточнее от этого населенного пункта. Малая Токмачка является пригородом города Орехов, где раскинулся большой командный и логистический пункт ВСУ.
Ранее в Минобороны России сообщили, что за 2024 год ВС РФ взяли под контроль 214 населенных пунктов в зоне проведения спецоперации и в Курской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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