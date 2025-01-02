В Таиланде почти 30 российских туристов пострадали в ДТП с автобусом
В Таиланде в результате ДТП с автобусом пострадали 27 российских туристов. Об этом сообщает канал «Amarin».
Известно, что в автобусе находились 37 человек, большинство из которых — граждане России. По данным источника, авария произошла в Паттайе. Пострадавших отправили в местную больницу.
Отмечается, что водитель общественного транспорта не справился с управлением и врезался в автомобиль Toyota Fortuner, после чего автобус влетел в бетонное ограждение.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что 1 января в Таиланде на дороге в Сураттхани в результате аварии с туристическим автобусом погибли пять человек, еще 30 получили травмы.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Вице-премьер: В Приднестровье из-за отсутствия энергоресурсов остановили все предприятия
- В Таиланде почти 30 российских туристов пострадали в ДТП с автобусом
- Рогов: Российские военные установили флаг РФ в селе Белогорье
- Минюст Украины: В госбюджет направили около $60 млн от активов РФ
- Китай ограничил поставки товаров 28 компаний США
- Роспотребнадзор: Доминирующий в РФ штамм гриппа может привести к пневмонии
- Хинштейн: ВСУ нанесли ракетный удар под Рыльском
- Захарова: Прекращение поставок газа из РФ негативно повлияет на жизнь европейцев
- Умер 26-летний боец MMA Хакария Уилсон
- Выигравший миллиард в лотерею «Русское лото» получит свыше 780 млн руб.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru