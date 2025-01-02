В Таиланде почти 30 российских туристов пострадали в ДТП с автобусом

Известно, что в автобусе находились 37 человек, большинство из которых — граждане России. По данным источника, авария произошла в Паттайе. Пострадавших отправили в местную больницу.

Отмечается, что водитель общественного транспорта не справился с управлением и врезался в автомобиль Toyota Fortuner, после чего автобус влетел в бетонное ограждение.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что 1 января в Таиланде на дороге в Сураттхани в результате аварии с туристическим автобусом погибли пять человек, еще 30 получили травмы.



