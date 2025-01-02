Умерла экс-директор музея «Петергоф» Кальницкая
Умерла бывший гендиректор музея-заповедника «Петергоф» Елена Кальницкая. Об этом говорится в официальном заявлении организации.
По данным источника, искусствовед скончалась после продолжительной болезни. Экс-директору «Петергофа» было 72 года.
На посту гендиректора учреждения Кальницкая провела 13 лет. За этот период музеевед успела внесла огромный вклад в развитие «Петергофа». Под ее руководством в заповеднике провели реставрацию парковых ансамблей и дворцов, а также обновили многие музеи.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что 2 января умер экс-депутат Госдумы, полковник Советской армии Виктор Алкснис.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru