Умерла экс-директор музея «Петергоф» Кальницкая

Умерла бывший гендиректор музея-заповедника «Петергоф» Елена Кальницкая. Об этом говорится в официальном заявлении организации.

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По данным источника, искусствовед скончалась после продолжительной болезни. Экс-директору «Петергофа» было 72 года.

На посту гендиректора учреждения Кальницкая провела 13 лет. За этот период музеевед успела внесла огромный вклад в развитие «Петергофа». Под ее руководством в заповеднике провели реставрацию парковых ансамблей и дворцов, а также обновили многие музеи.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что 2 января умер экс-депутат Госдумы, полковник Советской армии Виктор Алкснис.

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ФОТО: РИА Новости
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