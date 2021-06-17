В Минздраве назвали сроки поступления вакцины «Спутник Лайт» в оборот

Вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» выйдет в оборот через 1,5 недели, препарат будут использовать в том числе для ревакцинации. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Через 1,5 недели "Спутник Лайт" выйдет с контроля, в оборот», — цитирует главу Минздрава РИА Новости.

В мае Мурашко заявил, что препарат может поступить в гражданский оборот через три недели.

«Спутник Лайт» — однокомпонентная вакцина, аналог первого компонента «Спутник V». Препарат станет четвертой российской вакциной для профилактики коронавирусной инфекции.

