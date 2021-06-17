В Минздраве назвали сроки поступления вакцины «Спутник Лайт» в оборот
Вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» выйдет в оборот через 1,5 недели, препарат будут использовать в том числе для ревакцинации. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
«Через 1,5 недели "Спутник Лайт" выйдет с контроля, в оборот», — цитирует главу Минздрава РИА Новости.
В мае Мурашко заявил, что препарат может поступить в гражданский оборот через три недели.
«Спутник Лайт» — однокомпонентная вакцина, аналог первого компонента «Спутник V». Препарат станет четвертой российской вакциной для профилактики коронавирусной инфекции.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,3 млн+14 057 / сут.
Умерли
128 тыс.+416 / сут.
Выздоровели
4,8 млн+11 205 / сут.
- Собянин заявил о возможном ужесточении COVID-ограничений
- Лиссабон закроют на выходные на карантин из-за COVID-19
- В Минздраве назвали сроки поступления вакцины «Спутник Лайт» в оборот
- Чат-бот в Telegram поможет информационно подтопленным жителям Крыма
- Сборная Бельгии обыграла датчан со счетом 2:1 на Евро-2020
- Собянин предупредил об увеличении числа COVID-больных в Москве
- Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Великобритании
- Украина обыграла Северную Македонию в матче Евро-2020
- Собянин: Москва сталкивается с новыми штаммами COVID-19
- «Неправильно поняли»: ресторанный омбудсмен Москвы опроверг лишение зарплат непривитых сотрудников
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru