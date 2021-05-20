Вакцина «Спутник Лайт» может поступить в гражданский оборот через три недели
20 мая 202111:27
Однокомпонентная вакцина против коронавируса «Спутник Лайт» может поступить в гражданский оборот через три недели. Об этом журналистам сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«Спутник Лайт» является аналогом первого компонента «Спутника V» и станет четвертой российской вакциной для профилактики коронавирусной инфекции.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что в стране скоро будет запущена в оборот четвертая вакцина от коронавирусной инфекции.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru