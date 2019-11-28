В Минздраве назвали причину смерти маленькой пациентки Каабака
Годовалая пациента трансплантолога Михаила Каабака, ожидавшая операции, по предварительным данным скончалась от пневмонии. Об этом РИА Новости сообщила глава департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава Елена Байбарина.
Ранее стало известно о смерти одной из маленьких пациенток трансплантологов Михаила Каабака и Надежды Бабенко, проводящих уникальные операции для детей весом от 6 килограммов. Годовалая Настя Орлова весила всего 7 кг, а в России только эти трансплантологи обладают методикой по пересадке почек детям весом до 10 кг.
Врач-трансплантолог Надежда Бабенко в беседе с НСН рассказала, что в октябре маленькую пациентку отправили домой из-за запрета отделения трансплантации НЦЗД — «фактически в трансплантации ей было отказано. Она поехала домой на диализе жить», — сообщила врач.
Напомним, Михаил Каабак и его коллега Надежда Бабенко были уволены из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей. В Медорганизации и Минздраве заявляли, что причиной стало сокращение ставок. Но сам Каабак утверждал, что увольнение связано с претензиями Минздрава к протоколу лечения. Позже, после разговора Каабака с главой Минздрава уволенных медиков восстановили в центре, однако приступить к работе они ещё не успели.
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