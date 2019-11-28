В Минздраве назвали причину смерти маленькой пациентки Каабака

Ранее стало известно о смерти одной из маленьких пациенток трансплантологов Михаила Каабака и Надежды Бабенко, проводящих уникальные операции для детей весом от 6 килограммов. Годовалая Настя Орлова весила всего 7 кг, а в России только эти трансплантологи обладают методикой по пересадке почек детям весом до 10 кг.

Врач-трансплантолог Надежда Бабенко в беседе с НСН рассказала, что в октябре маленькую пациентку отправили домой из-за запрета отделения трансплантации НЦЗД — «фактически в трансплантации ей было отказано. Она поехала домой на диализе жить», — сообщила врач.

Напомним, Михаил Каабак и его коллега Надежда Бабенко были уволены из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей. В Медорганизации и Минздраве заявляли, что причиной стало сокращение ставок. Но сам Каабак утверждал, что увольнение связано с претензиями Минздрава к протоколу лечения. Позже, после разговора Каабака с главой Минздрава уволенных медиков восстановили в центре, однако приступить к работе они ещё не успели.



