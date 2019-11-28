Михаил Каабак рассказал, когда рассчитывает вернуться к работе
Врач-трансплантолог заявил НСН, что будет знать детали возвращения к работе ближе к вечеру, 28 ноября.
Детский трансплантолог Михаил Каабак, ранее уволенный из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) якобы по причине отсутствия ставки, сообщил НСН, что надеется вернуться к работе уже 29 ноября.
«Надеюсь завтра выйти на работу. Подтвердить эту информацию смогу сегодня после 16:00 часов», — сказал врач.
Напомним, Михаил Каабак и его коллега Надежда Бабенко были уволены из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей. В Медорганизации и Минздраве заявляли, что причиной стало сокращение ставок. Но сам Каабак утверждал, что увольнение связано с претензиями Минздрава к протоколу лечения.
Михаил Каабак и Надежда Бабенко уже более десяти лет успешно спасают детей весом от шести килограммов, в то время как в других клиниках врачи не берутся за подобные операции. При этом сообщается, что с 2007 года по этой методике было прооперировано 374 ребёнка, при этом их выживаемость в течение пяти лет составила 97%.
Накануне стало известно, что одна из маленьких пациенток трансплантологов не дождалась возвращения уволенных врачей в Научный центр здоровья детей (НЦЗД). Годовалая Настя Орлова весила всего 7 кг, а в России только эти трансплантологи обладают методикой по пересадке почек детям весом до 10 кг.
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