Михаил Каабак рассказал, когда рассчитывает вернуться к работе

Михаил Каабак и Надежда Бабенко уже более десяти лет успешно спасают детей весом от шести килограммов, в то время как в других клиниках врачи не берутся за подобные операции. При этом сообщается, что с 2007 года по этой методике было прооперировано 374 ребёнка, при этом их выживаемость в течение пяти лет составила 97%.

Накануне стало известно, что одна из маленьких пациенток трансплантологов не дождалась возвращения уволенных врачей в Научный центр здоровья детей (НЦЗД). Годовалая Настя Орлова весила всего 7 кг, а в России только эти трансплантологи обладают методикой по пересадке почек детям весом до 10 кг.

