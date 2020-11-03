В Минздраве назвали главные проблемы в борьбе с COVID-19 в России

Загруженность больниц и дефицит медицинских кадров – это основные проблемы с которыми сталкивается система здравоохранения России в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Об этом рассказала директор департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровья Минздрава РФ Инна Куликова, пишет ТАСС.

Она подчеркнула, что нагрузка на инфраструктуру и ресурсы системы здравоохранения РФ возросла кратно.