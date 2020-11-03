В Минздраве назвали главные проблемы в борьбе с COVID-19 в России
Загруженность больниц и дефицит медицинских кадров – это основные проблемы с которыми сталкивается система здравоохранения России в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Об этом рассказала директор департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровья Минздрава РФ Инна Куликова, пишет ТАСС.
Она подчеркнула, что нагрузка на инфраструктуру и ресурсы системы здравоохранения РФ возросла кратно.
К слову, на минувшей неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что зарплаты медиков должны быть в приоритете в любом российском регионе, напоминает телеканал 360. Кроме того, он добавил, что нехватка врачей в настоящее время ощущается везде. Власти регионов должны контролировать зарплату врачей и напомнил, что федеральный центр предоставлял им деньги в связи с пандемией коронавируса, передает RT.
Добавим, министерство финансов России согласовало два ассигнования в адрес медиков, работающих с больными коронавирусом и людьми из групп риска заражения. Общая сумма выплат за октябрь составит 24,7 миллиарда рублей.
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