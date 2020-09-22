Министр культуры ушла на самоизоляцию из-за подозрения на коронавирус
22 сентября 202021:59
Глава Минкультуры РФ Ольга Любимова ушла на самоизоляцию в связи с подозрением на заражение коронавирус. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря чиновницы Анну Усачеву.
Причиной послужила госпитализация отца чиновницы с подтвержденным COVID-19, отмечает агентство.
Отец действующего министра культуры Борис Любимов является ректором Высшего театрального училища имени М. С. Щепкина.
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22 сентября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru