Министр культуры ушла на самоизоляцию из-за подозрения на коронавирус

Глава Минкультуры РФ Ольга Любимова ушла на самоизоляцию в связи с подозрением на заражение коронавирус. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря чиновницы Анну Усачеву.

Сергей Пускепалис попал в больницу с коронавирусом

Причиной послужила госпитализация отца чиновницы с подтвержденным COVID-19, отмечает агентство.

Отец действующего министра культуры Борис Любимов является ректором Высшего театрального училища имени М. С. Щепкина.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Астахов
ТЕГИ:КоронавирусМинкультуры
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры