В Минздраве надеются, что пандемия пойдет на спад в середине 2021 года

В Минздраве РФ выразили надежду на то, что пандемия COVID-19 пойдет на спад в середине следущего года. Об этом заявил замминистра здравоохранения РФ Олег Гриднев, пишет ТАСС. Он пояснил, что пандемия подойдёт к концу, когда она станет управляемой.

«Управлять пандемией можно только вакциной или препаратом, который непосредственно быстро влияет на саму инфекцию. Мы будем с вами надеяться, что уже в 2021 году, в середине, мы увидим, что пандемия будет из нашей жизни уходить", - заявил Гриднев.

К слову, ранее сегодня Михаил Мишустин заявил, что Россия занимает лидирующие позиции в мире по организации вакцинации населения против коронавируса. Об этом премьер-министр сообщил в ходе совещания с производителями вакцин «ЭпиВакКорона» и «Спутник V».