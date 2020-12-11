В Минздраве надеются, что пандемия пойдет на спад в середине 2021 года

В Минздраве РФ выразили надежду на то, что пандемия COVID-19 пойдет на спад в середине следущего года. Об этом заявил замминистра здравоохранения РФ Олег Гриднев, пишет ТАСС. Он пояснил, что пандемия подойдёт к концу, когда она станет управляемой.

«Управлять пандемией можно только вакциной или препаратом, который непосредственно быстро влияет на саму инфекцию. Мы будем с вами надеяться, что уже в 2021 году, в середине, мы увидим, что пандемия будет из нашей жизни уходить", - заявил Гриднев.

К слову, ранее сегодня Михаил Мишустин заявил, что Россия занимает лидирующие позиции в мире по организации вакцинации населения против коронавируса. Об этом премьер-министр сообщил в ходе совещания с производителями вакцин «ЭпиВакКорона» и «Спутник V».

Москва станет крупнейшей площадкой по выпуску вакцины от COVID-19

Между тем, вакцина от коронавируса центра «Вектор» поступила в гражданский оборот. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Вышла в гражданский оборот и проводятся пострегистрационные клинические испытания на третьем этапе вакцины, которую производит научный центр «Вектор». Вакцина имеет название «ЭпиВакКорона», — отметила Попова.

Она подчеркнула, что в рамках третьего этапа испытаний в пяти субъектах России три тысячи добровольцев прививают «ЭпиВакКороной».


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПандемияМинздравКоронавирус
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