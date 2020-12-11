Москва станет крупнейшей площадкой по выпуску вакцины от COVID-19

Российская столица станет крупнейшей площадкой по выпуску вакцины от коронавируса. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Градоначальник отметил, что завод компании «Р-Фарм», создание которого ведется совместно с правительством столицы на площадке технополиса «Москва», при выходе на полную мощность запуска ежемесячно будет выпускать около 10 миллионов доз вакцины «Спутник V», пишет RT.

В производство будет инвестировано 10 миллиардов рублей, подчеркнул Собянин.

Жители Подмосковья смогут записаться на вакцинацию от COVID-19 с 15 декабря

А ранее мэр Москвы заявил, что столица готова к более масштабной вакцинации жителей от коронавируса. Градоначальник подчеркнул, что за первые два дня работы пунктов вакцинации от COVID-19 были привили около 2 тысяч человек. При этом, Собянин добавил, что ситуация с коронавирусом в Москве остается сложной.

Напомним, 5 декабря в столице на базе поликлиник открылись 70 прививочных пунктов для вакцинации от COVID-19. В первую очередь бесплатную прививку делают врачи, учителя, а также клинеры, администраторы, работающие в медицинских и образовательных учреждениях. Привиться могут москвичи в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющие хронических заболеваний.

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ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
ТЕГИ:Сергей СобянинМоскваВакцина
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