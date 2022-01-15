В Минздраве Германии заявили об опасности «омикрона» для системы здравоохранения страны

Штамм коронавируса «омикрон» представляет повышенную опасность для системы здравоохранения Германии, заявил министр здравоохранения страны Карл Лаутербах.

Врач предупредил о возможном усилении симптомов «омикрона»

Как отметил глава Минздрава ФРГ, не следует проецировать на страну оптимистичные итоги исследований, которые говорят о меньшей опасности «омикрона» по сравнению с «дельтой».

Лаутербах подчеркнул, что в Германии велика доля непривитых пожилых граждан, и многие из них сильнее подвержены риску протекания COVID-19 в тяжелой форме. По этой причине омикрон-штамм может грозить немецкому здравоохранению значительной нагрузкой.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Омикрон-штаммГерманияКоронавирус
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