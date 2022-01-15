В Минздраве Германии заявили об опасности «омикрона» для системы здравоохранения страны
Штамм коронавируса «омикрон» представляет повышенную опасность для системы здравоохранения Германии, заявил министр здравоохранения страны Карл Лаутербах.
Как отметил глава Минздрава ФРГ, не следует проецировать на страну оптимистичные итоги исследований, которые говорят о меньшей опасности «омикрона» по сравнению с «дельтой».
Лаутербах подчеркнул, что в Германии велика доля непривитых пожилых граждан, и многие из них сильнее подвержены риску протекания COVID-19 в тяжелой форме. По этой причине омикрон-штамм может грозить немецкому здравоохранению значительной нагрузкой.
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