В Минздраве Германии заявили об опасности «омикрона» для системы здравоохранения страны

Как отметил глава Минздрава ФРГ, не следует проецировать на страну оптимистичные итоги исследований, которые говорят о меньшей опасности «омикрона» по сравнению с «дельтой».

Лаутербах подчеркнул, что в Германии велика доля непривитых пожилых граждан, и многие из них сильнее подвержены риску протекания COVID-19 в тяжелой форме. По этой причине омикрон-штамм может грозить немецкому здравоохранению значительной нагрузкой.

