В Минюсте разрабатывают новый порядок взыскания долгов
В Министерстве юстиции разработали законопроект, который предусматривает изменение взыскания долгов с российских граждан. Документ размещен на сайте нормативно правовых актов.
Минюст подготовил изменения в действующий порядок с целью защиты «прав граждан от возврата просроченной задолженности недобросовестными участниками рынка».
Новый порядок взыскания долгов вводится при отказе гражданина от выплаты просроченной задолженности, а также неисполнения им обязательств по погашению просроченного долга в течение 30 дней после уведомления о соответствующеи предложении и в связи с отсутствием ответа в течение 30 дней.
Также предполагается, что в России появится должность «робота-коллектора», который представляет собой сервис по отправке голосовых сообщений. На основе различных сценариев разговоров с должниками робот с помощью системы генерации речи будет взаимодействовать с гражданами. Законопроектом предусмотрено право должника отказаться от получения сообщений в периоды с 22.00 до 08.00 по будням и с 20.00 до 09.00 по выходным, сообщает Газета.ru
Соответствующие изменения начнут действовать, по предложению Минюста, с 2021 года.
Ранее президент «Национальной ассоциации коллекторских агентств» Эльман Мехтиев в беседе с НСН назвал стоимость портфеля долгов россиян.
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