В Минцифры заявили о проработке налоговых льгот для цифровых медиа

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об освобождении IT-компаний от плановых проверок на три года.

При этом Владимир Путин накануне подписал указ, вводящий целый ряд мер по поддержке российской сферы информационных технологий. В соответствии с указом президента, на три года все они будут освобождены от уплаты налога на прибыль и от многочисленных проверок различных инстанций. Всем организациям этой отрасли будут предоставляться кредиты на продолжение работы и новые проекты по ставке, не превышающей 3%.



