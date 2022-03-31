В Минцифры заявили о проработке налоговых льгот для цифровых медиа
Минцифры предлагает приравнять цифровые медиа к IT-компаниям и обеспечить им налоговые льготы, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев, передает «Интерфакс».
По его словам, на данный момент этот вопрос прорабатывается с Минфином.
Шадаев также рассказал, что речь идет и о пониженных страховых взносах.
Глава Минцифры подчеркнул, что сегодня подобные меры могут создать дополнительную мотивацию для развития медиа в условиях сокращения объема рекламы.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об освобождении IT-компаний от плановых проверок на три года.
При этом Владимир Путин накануне подписал указ, вводящий целый ряд мер по поддержке российской сферы информационных технологий. В соответствии с указом президента, на три года все они будут освобождены от уплаты налога на прибыль и от многочисленных проверок различных инстанций. Всем организациям этой отрасли будут предоставляться кредиты на продолжение работы и новые проекты по ставке, не превышающей 3%.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,8 млн+20 145 / сут.
Умерли
368 тыс.+352 / сут.
Выздоровели
16,8 млн+51 085 / сут.
- Роспотребнадзор предложил отменить для россиян ПЦР-тесты при пересечении сухопутных границ
- Песков прокомментировал инициативу вхождения Южной Осетии в состав РФ
- Президент Путин подал декларацию о доходах за 2021 год
- Великобритания ввела санкции против МИА «Россия сегодня»
- «Можешь даже не думать». Поклонская рассказала о голосовании в Госдуме
- Дефицита лекарств нет: В Минздраве успокоили россиян
- В Минцифры заявили о проработке налоговых льгот для цифровых медиа
- Россию не стали исключать из ФИФА
- В России мобильные операторы начали отказываться от безлимитных тарифов
- Президент Литвы заявил об угрозе экономического застоя в стране
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru