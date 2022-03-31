В Минцифры заявили о проработке налоговых льгот для цифровых медиа

Минцифры предлагает приравнять цифровые медиа к IT-компаниям и обеспечить им налоговые льготы, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев, передает «Интерфакс».

По его словам, на данный момент этот вопрос прорабатывается с Минфином.

Шадаев также рассказал, что речь идет и о пониженных страховых взносах.

Глава Минцифры подчеркнул, что сегодня подобные меры могут создать дополнительную мотивацию для развития медиа в условиях сокращения объема рекламы.

Кабмин определил порядок предоставления отсрочки от армии для IT-специалистов

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об освобождении IT-компаний от плановых проверок на три года.

При этом Владимир Путин накануне подписал указ, вводящий целый ряд мер по поддержке российской сферы информационных технологий. В соответствии с указом президента, на три года все они будут освобождены от уплаты налога на прибыль и от многочисленных проверок различных инстанций. Всем организациям этой отрасли будут предоставляться кредиты на продолжение работы и новые проекты по ставке, не превышающей 3%.


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Фото: digital.gov.ru
ТЕГИ:ЛьготыIt-специалистыМедиа
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