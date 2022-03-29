Кабмин определил порядок предоставления отсрочки от армии для IT-специалистов

Правительство утвердило правила предоставления отсрочки от службы в армии для специалистов российских IT-компаний, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Минцифры предложило дать отсрочку от армии заочникам IT-направлений в вузах

Отсрочку смогут получить молодые люди в возрасте до 27 лет, которые имеют высшее образование и работают в IT-компаниях не менее одного года.

«Кроме того, действие правил распространяется на специалистов со стажем менее одного года, но при условии, что они окончили вуз за год до момента своего назначения на должность», — добавили в пресс-службе.

Компаниям, желающим получить отсрочку для своих сотрудников, следует сформировать их список и отправить в Минцифры до 1 мая 2022 года. Ведомство передаст обобщенный перечень в Минобороны, министерство сформирует итоговые списки и адресует в военкоматы.

Кроме того, правительство утвердило перечень специальностей и направлений подготовки, позволяющих претендовать на отсрочку от службы. В список внесены более 60 направлений, в числе которых математика, прикладная информатика, картография и геоинформатика, электроника и наноэлектроника, робототехника, авиастроение и другие.

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ФОТО: Виталий Аньков
ТЕГИ:Отсрочка От АрмииПравительство России
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