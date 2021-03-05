В Минцифры заверили, что жители РФ не останутся без интернета

Россияне не останутся без домашнего интернета, заявил глава департамента государственной политики в сфере связи Минцифры РФ Андрей Канцуров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Интернет-провайдеры предупредили об отключении интернета у части клиентов

Ранее стало известно, что после 10 марта часть абонентов могут отключить от интернета в связи с окончанием действия разрешения Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ) на использование провайдерами ряда частот, сообщает Ura.ru.

По словам Канцурова, ГКРЧ на ближайшем заседании рассмотрит вопрос продления разрешения на использование частот в диапазоне 3,5 ГГц.

Кроме того, Канцуров уточнил, что операторы связи уже сейчас могут использовать другие выделенные им диапазоны, но для этого будет необходимо своевременно заменить абонентское оборудование.

Также в Минцифры подчеркнули, что с перебоями со связью может столкнуться лишь часть пользователей в ряде регионов России, отмечает RT.

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