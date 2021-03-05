В Минцифры заверили, что жители РФ не останутся без интернета
Россияне не останутся без домашнего интернета, заявил глава департамента государственной политики в сфере связи Минцифры РФ Андрей Канцуров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее стало известно, что после 10 марта часть абонентов могут отключить от интернета в связи с окончанием действия разрешения Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ) на использование провайдерами ряда частот, сообщает Ura.ru.
По словам Канцурова, ГКРЧ на ближайшем заседании рассмотрит вопрос продления разрешения на использование частот в диапазоне 3,5 ГГц.
Кроме того, Канцуров уточнил, что операторы связи уже сейчас могут использовать другие выделенные им диапазоны, но для этого будет необходимо своевременно заменить абонентское оборудование.
Также в Минцифры подчеркнули, что с перебоями со связью может столкнуться лишь часть пользователей в ряде регионов России, отмечает RT.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,3 млн+11 024 / сут.
Умерли
88 285+462 / сут.
Выздоровели
3,9 млн+15 464 / сут.
- В Минцифры заверили, что жители РФ не останутся без интернета
- Лукашенко: Если бы была диктатура, разрешил бы ездить в Минске только на велосипеде
- «ЭпиВакКороной» разрешили вакцинировать людей старше 60 лет
- МТС запустила первую в России пилотную пользовательскую сеть 5G
- Песков: Путин «так или иначе» поздравит россиянок с 8 Марта
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru