В Минцифры заверили, что жители РФ не останутся без интернета

Ранее стало известно, что после 10 марта часть абонентов могут отключить от интернета в связи с окончанием действия разрешения Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ) на использование провайдерами ряда частот, сообщает Ura.ru.

По словам Канцурова, ГКРЧ на ближайшем заседании рассмотрит вопрос продления разрешения на использование частот в диапазоне 3,5 ГГц.

Кроме того, Канцуров уточнил, что операторы связи уже сейчас могут использовать другие выделенные им диапазоны, но для этого будет необходимо своевременно заменить абонентское оборудование.

Также в Минцифры подчеркнули, что с перебоями со связью может столкнуться лишь часть пользователей в ряде регионов России, отмечает RT.

