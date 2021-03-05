Интернет-провайдеры предупредили об отключении интернета у части клиентов

Операторы фиксированного беспроводного доступа в интернет будут вынуждены отключить свои сети из-за окончания срока действия разрешения Госкомиссии по радиочастотам на использование частот в диапазоне 3,4-3,6 ГГц. Об этом пишет РБК со ссылкой на несколько участников рынка.

Близкий к ГКРЧ источник сообщил, что операторы обсуждали продление указанного срока с представителями комиссии еще в прошлом году. Наиболее активно за продление договора высказывались «Ростелеком» и «Мегафон».

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Участники рынка также просили власти выделить им частоты 3,4-3,8 ГГц. Однако основные пользователи этого ресурса – силовые ведомства и «Роскосмос», которые выступили против присоединения мобильных сетей, так как они могут создавать помехи для их систем.

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ФОТО: Дата-центр
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