В Минцифры напомнили о крайнем сроке подачи заявления на отсрочку для IT-специалистов
До 6 февраля необходимо успеть подать заявление на отсрочку от военной службы в рамках военного призыва всем IT-специалистам. Об этом предупредили в Минцифры.
Как отмечается, все поданные документы в рамках прошлых призывных кампаний уже не действительны.
В ведомстве также напомнили, что для получения отсрочки необходимо иметь высшее образование по специальности из соответствующего перечня, трудовой договор и работать в аккредитованной IT-компании не менее 11 месяцев за текущий год.
Ранее, как сообщала НСН, в России начали принимать заявки на отсрочку от айтишников.
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