В Минцифры напомнили о крайнем сроке подачи заявления на отсрочку для IT-специалистов

До 6 февраля необходимо успеть подать заявление на отсрочку от военной службы в рамках военного призыва всем IT-специалистам. Об этом предупредили в Минцифры.

Как отмечается, все поданные документы в рамках прошлых призывных кампаний уже не действительны.

На портале Госуслуг появилась форма подачи заявления на получение отсрочки IT-специалистов

В ведомстве также напомнили, что для получения отсрочки необходимо иметь высшее образование по специальности из соответствующего перечня, трудовой договор и работать в аккредитованной IT-компании не менее 11 месяцев за текущий год.

Ранее, как сообщала НСН, в России начали принимать заявки на отсрочку от айтишников.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Вооруженные Силы РФОтсрочка От АрмииПризывIt-специалисты
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