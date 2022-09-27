На портале Госуслуг появилась форма подачи заявления на получение отсрочки IT-специалистов

На портале Госуслуг появилась форма подачи заявления для получения специалистами в области IT и связи отсрочки от частичной мобилизации. Об этом сообщается в Telegram-канале Минцифры России.

«С помощью нового сервиса можно подать заявление на освобождение от призыва в рамках частичной мобилизации сотрудников IT и телеком-компаний», — заявили в министерстве.

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Далее ведомство описывает порядок действий для направления соответствующего заявления.

Также указывается, что после обработки заявлений они будут направлены в Генштаб ВС РФ.

В ведомстве уточнили, что итоговое решение о непривлечении к мобилизации принимает Минобороны. Первые списки планируется отправить 29 сентября.

Ранее РАН попросит предоставить бронь от мобилизации кандидатам и докторам наук, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:Отсрочка От АрмииМинобороныМобилизацияIt-специалистыГосуслуги
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