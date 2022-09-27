На портале Госуслуг появилась форма подачи заявления на получение отсрочки IT-специалистов
На портале Госуслуг появилась форма подачи заявления для получения специалистами в области IT и связи отсрочки от частичной мобилизации. Об этом сообщается в Telegram-канале Минцифры России.
«С помощью нового сервиса можно подать заявление на освобождение от призыва в рамках частичной мобилизации сотрудников IT и телеком-компаний», — заявили в министерстве.
Далее ведомство описывает порядок действий для направления соответствующего заявления.
Также указывается, что после обработки заявлений они будут направлены в Генштаб ВС РФ.
В ведомстве уточнили, что итоговое решение о непривлечении к мобилизации принимает Минобороны. Первые списки планируется отправить 29 сентября.
Ранее РАН попросит предоставить бронь от мобилизации кандидатам и докторам наук, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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