В Минтруде спрогнозировали сокращение численности женщин 30-39 лет на 33,8%

По словам замглавы Минтруда, численность женщин этой возрастной категории находится на пике.

«Эта возрастная когорта традиционно дает нам рождение вторых и третьих детей - 58% вторых рождений, и 68% третьих рождений. И эта возрастная когорта, начиная с текущего момента, вот они сейчас пройдут пик, и начинается медленное снижение», — указала Баталина.

К 2030 году число россиянок 30-39 лет снизится на 4,2 млн, до 7,9 млн. При этом численность женщин 20-29 лет вырастет на на 9,7%, до 7,9 млн.

