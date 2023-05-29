В Минтруде спрогнозировали сокращение численности женщин 30-39 лет на 33,8%
Численность женщин от 30 до 39 лет сократится на 33,8% к 2030 году. Об этом заявила первый замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина, передает ТАСС.
По словам замглавы Минтруда, численность женщин этой возрастной категории находится на пике.
«Эта возрастная когорта традиционно дает нам рождение вторых и третьих детей - 58% вторых рождений, и 68% третьих рождений. И эта возрастная когорта, начиная с текущего момента, вот они сейчас пройдут пик, и начинается медленное снижение», — указала Баталина.
К 2030 году число россиянок 30-39 лет снизится на 4,2 млн, до 7,9 млн. При этом численность женщин 20-29 лет вырастет на на 9,7%, до 7,9 млн.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru