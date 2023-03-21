Росстат уточнил данные о численности населения России с учётом переписи

В сообщении ведомства говорится, что при подсчёте учитывались данные Всероссийской переписи населения 2021 года. Согласно уточнённой информации, по сравнению с 1 января 2022 года, численность населения РФ сократилась на 532 637 человек.

В Росстате указали, что в городах проживают 109 655 563 человека, на селе - 36 791 861. Больше всего жителей в Центральном федеральном округе - 40 240 256 человек, меньше всего в Дальневосточном - 7 903 864.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова заявила о предложении ввести новую меру поддержки многодетных семей и предоставлять им сертификат на сумму один млн рублей для покупки машины отечественного производства, пишут «Известия».

