Росстат уточнил данные о численности населения России с учётом переписи
Численность населения России по данным на 1 января 2023 года составляет 146 447 424 человека, сообщает пресс-служба Росстата.
В сообщении ведомства говорится, что при подсчёте учитывались данные Всероссийской переписи населения 2021 года. Согласно уточнённой информации, по сравнению с 1 января 2022 года, численность населения РФ сократилась на 532 637 человек.
В Росстате указали, что в городах проживают 109 655 563 человека, на селе - 36 791 861. Больше всего жителей в Центральном федеральном округе - 40 240 256 человек, меньше всего в Дальневосточном - 7 903 864.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова заявила о предложении ввести новую меру поддержки многодетных семей и предоставлять им сертификат на сумму один млн рублей для покупки машины отечественного производства, пишут «Известия».
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