В Минтруде предложили упростить применение маткапитала на образование

В министерстве труда и социальной защиты России предложили упростить применение материнского капитала на образование, а также защитить семьи в сделках с кооперативами. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Согласно разработанному законопроекту, средства на образование ребенка можно будет направлять без личного визита в Пенсионный фонд в режиме онлайн. Отмечается, что в случае принятия документа, образовательное учреждение сможет самостоятельно передавать данные в ПФР после заключения с ним соглашения.