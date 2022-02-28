В Минтруде предложили упростить применение маткапитала на образование
В министерстве труда и социальной защиты России предложили упростить применение материнского капитала на образование, а также защитить семьи в сделках с кооперативами. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Согласно разработанному законопроекту, средства на образование ребенка можно будет направлять без личного визита в Пенсионный фонд в режиме онлайн. Отмечается, что в случае принятия документа, образовательное учреждение сможет самостоятельно передавать данные в ПФР после заключения с ним соглашения.
При этом в ведомстве подчеркнули, что основным направлением использования материнского капитала остается улучшение жилищных условий. Поэтому еще одна инициатива министерства направлена на создание дополнительной защиты прав граждан при использовании маткапитала для погашения займов, которые были взяты в микрофинансовых кооперациях. В связи с этим в Минтруде объяснили, что средства могут быть направлены только на взаимодействие с кооперативами, включенными Центробанком в перечень надежных.
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