В Минтруде объяснили, почему 31 декабря нельзя сделать выходным

Перенос рабочего дня с 31 декабря текущего года на один из предшествующих выходных не будет соответствовать Трудовому кодексу, однако этот момент могут учесть при переносе выходных дней в 2021 году. Об этом говорится в ответе Минтруда, который был направлен на имя депутата Госдумы Ярослава Нилова. Парламентарий опубликовал ответ ведомства в Telegram-канале.

В Минтруде напомнили, что, согласно Трудовому кодексу, продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42 часов: от окончания работы накануне выходного и до начала следующего рабочего дня. Все работодатели должны соблюдать это положение при установлении режима работы и графиков смен, отмечает RT.

По мнению Ярослава Нилова, этот ответ следует воспринимать как то, что «и в 2020 году никакого централизованного переноса 31 декабря в качестве выходного дня гражданам ждать не стоит», подчёркивает Газета.ру.

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В феврале этого года стало известно, что комиссия правительства по законопроектной деятельности не поддержала перенос одного выходного в году на 31 декабря. С таким законопроектом выступили депутаты от ЛДПР и член Совета Федерации Сергей Леонов.

В кабмине пояснили, что в Трудовом кодексе уже предусмотрен перенос выходных дней на другие дни федеральным законом или нормативно-правовым актом правительства. Поэтому необходимости принятия такого закона нет, пишут «Известия».

Предложение сделать 31 декабря нерабочим днем активно обсуждается, начиная с ноября 2019 года.


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ФОТО: pixabay.com
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