В Минтруде объяснили, почему 31 декабря нельзя сделать выходным

Перенос рабочего дня с 31 декабря текущего года на один из предшествующих выходных не будет соответствовать Трудовому кодексу, однако этот момент могут учесть при переносе выходных дней в 2021 году. Об этом говорится в ответе Минтруда, который был направлен на имя депутата Госдумы Ярослава Нилова. Парламентарий опубликовал ответ ведомства в Telegram-канале.

В Минтруде напомнили, что, согласно Трудовому кодексу, продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42 часов: от окончания работы накануне выходного и до начала следующего рабочего дня. Все работодатели должны соблюдать это положение при установлении режима работы и графиков смен, отмечает RT.

По мнению Ярослава Нилова, этот ответ следует воспринимать как то, что «и в 2020 году никакого централизованного переноса 31 декабря в качестве выходного дня гражданам ждать не стоит», подчёркивает Газета.ру.