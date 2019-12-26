Голикова объяснила, почему 31 декабря остался рабочим днем
Власти РФ не сделали 31 декабря выходным днем, потому что для подобных решений требуются более длительные сроки согласно трудовому законодательству. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, сообщает Ura.ru.
Голикова добавила, что все члены правительства работают 31 декабря, даже если бы этот предпраздничный день был выходным.
Предложение сделать 31 декабря нерабочим днем активно обсуждается начиная с ноября. Соответствующее решение может быть принято в следующем году: и депутаты, и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагали закрепить его законодательно.
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