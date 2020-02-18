Жириновский предрек анархию из-за нерешенного вопроса с 31 декабря

«Мы не согласны. Это грозит анархией. В одних регионах ввели выходной, в других нет, на одном предприятии работают, на другом нет. Так не годится», - цитирует Жириновского «Свободная пресса».

Вместе с тем, по мнению политика, новогодние каникулы надо сокращать до трех дней - с 31 декабря по 2 января.

Ранее в СПЧ раскритиковали идею сделать 31 декабря выходным днем. Глава организации Валерий Фадеев заявил, что в советское время был всего один выходной — 1 января. А теперь, по его словам, россияне выходят на работу 9-го числа, еще и 31 декабря хотят зацепить.



