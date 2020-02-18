Жириновский предрек анархию из-за нерешенного вопроса с 31 декабря
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что его фракция в Госдуме намерена добиваться, чтобы 31 декабря сделали выходным днем.
Ранее стало известно, что внесенный депутатами от ЛДПР и членом СФ Сергеем Леоновым законопроект был отклонен правительственной комиссией. Согласно инициативе, один из выходных дней должен переноситься на 31 декабря. В отзыве кабмина на документ говорится, что кабмин уже наделен такими полномочиями и в дополнительном регулировании этот вопрос не нуждается.
«Мы не согласны. Это грозит анархией. В одних регионах ввели выходной, в других нет, на одном предприятии работают, на другом нет. Так не годится», - цитирует Жириновского «Свободная пресса».
Вместе с тем, по мнению политика, новогодние каникулы надо сокращать до трех дней - с 31 декабря по 2 января.
Ранее в СПЧ раскритиковали идею сделать 31 декабря выходным днем. Глава организации Валерий Фадеев заявил, что в советское время был всего один выходной — 1 января. А теперь, по его словам, россияне выходят на работу 9-го числа, еще и 31 декабря хотят зацепить.
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