В Минтруде исключили необходимость делать 31 декабря официальным выходным днем

В Министерстве труда и соцзащиты России сейчас не видят необходимости делать 31 декабря официальным выходным днем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Антона Котякова.

По его словам, в РФ гибкое законодательство позволяет переносить выходные дни в рамках действующих норм. Котяков объяснил, что введение дополнительного дня сразу приведет к изменению общего баланса трудовых и рабочих дней.

Он напомнил, что на основе существующих норм ежегодно принимается постановление, утверждающее конкретный график выходных.