В Минтруде исключили необходимость делать 31 декабря официальным выходным днем

В Министерстве труда и соцзащиты России сейчас не видят необходимости делать 31 декабря официальным выходным днем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Антона Котякова.

По его словам, в РФ гибкое законодательство позволяет переносить выходные дни в рамках действующих норм. Котяков объяснил, что введение дополнительного дня сразу приведет к изменению общего баланса трудовых и рабочих дней.

Он напомнил, что на основе существующих норм ежегодно принимается постановление, утверждающее конкретный график выходных.

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«На 2027 год уже такое постановление подготовлено, прошло все стадии согласования и в ближайшее время будет подписано», - сказал Котяков.

По проекту производственного календаря на следующий год, новогодние праздники в России продлятся 11 дней и пройдут с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027-го.

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ФОТО: РИА Новости
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