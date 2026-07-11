В Минтруде исключили необходимость делать 31 декабря официальным выходным днем
В Министерстве труда и соцзащиты России сейчас не видят необходимости делать 31 декабря официальным выходным днем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Антона Котякова.
По его словам, в РФ гибкое законодательство позволяет переносить выходные дни в рамках действующих норм. Котяков объяснил, что введение дополнительного дня сразу приведет к изменению общего баланса трудовых и рабочих дней.
Он напомнил, что на основе существующих норм ежегодно принимается постановление, утверждающее конкретный график выходных.
«На 2027 год уже такое постановление подготовлено, прошло все стадии согласования и в ближайшее время будет подписано», - сказал Котяков.
По проекту производственного календаря на следующий год, новогодние праздники в России продлятся 11 дней и пройдут с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027-го.
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