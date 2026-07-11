Минпросвещения определило допустимое для детей время просмотра телевизора
В Минпросвещения России определили допустимое время просмотра телевизора детьми. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо ведомства.
В документе указано, что обычно телевизор располагается дальше от глаз, чем экран компьютера, поэтому вреда для зрения меньше, однако это не значит, что можно сидеть перед экраном часами. В связи с этим в ведомстве уточнили, что дети в возрасте трех-семи лет могут смотреть телевизор по 30 минут в день, а восьми-десяти лет — около часа.
Отмечается, что с 11 до 14 лет без вреда для зрения можно смотреть телевизор по 1,5-2 часа, а подростки в возрасте 14-18 лет могут посвятить этому до трех часов в день. При этом необходимо делать перерывы каждый час, добавили в министерстве.
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