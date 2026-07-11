В ОП предложили ввести дополнительные каникулы для учащихся начальных классов
В России для учащихся начальных классов необходимо ввести дополнительные зимние каникулы с 22 февраля по 1 марта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замсекретаря Общественной палаты РФ Владислава Гриба.
По его словам, это поможет обучающимся в первых-четвертых классах восстановить силы в середине учебной четверти.
«Кроме того, в это время цены в южных регионах ниже, есть возможность недорого съездить в путешествие и уделить время для познания России», - заметил Гриб.
До этого в Минпросвещения РФ определили даты школьных каникул в новом учебном году для обучающихся по четвертям. Так, осенние каникулы продлятся с 26 октября по 3 ноября 2026 года, зимние каникулы — с 31 декабря 2026-го по 10 января 2027 года, весенние — с 27 марта по 4 апреля 2027-го, а летние — с 27 мая по 31 августа. При этом для учащихся первых классов будут предусмотрены дополнительные каникулы, которые пройдут с 15 по 21 февраля 2027-го.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в России для студентов всех вузов введут четыре обязательных предмета.
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