Гендиректор «Вкусно - и точка» не поверил в возвращение McDonald’s в РФ

Он отметил, что одной из причин для этого являются значительные геополитические изменения. Пароев напомнил, что несколько лет назад иностранные фирмы активно покидали российский рынок.

Еще один фактор, считает он, связан с изменением потребительских предпочтений. Гендиректор «Вкусно - и точка» уточнил, что сети удалось завоевать доверие гостей и укрепить позиции бренда.

Ранее президент Союза торговых центров Булат Шакиров в интервью НСН объяснил, что торговые центры все активнее превращаются в торгово-развлекательные, к услугам посетителей появляются новые активности, развлекательные и досуговые зоны будут процветать и впредь при массовом закрытии магазинов.