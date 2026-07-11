Гендиректор «Вкусно - и точка» не поверил в возвращение McDonald’s в РФ
Американская сеть McDonald's вряд ли вернется в Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора сети ресторанов быстрого питания «Вкусно - и точка» Олега Пароева.
Он отметил, что одной из причин для этого являются значительные геополитические изменения. Пароев напомнил, что несколько лет назад иностранные фирмы активно покидали российский рынок.
Еще один фактор, считает он, связан с изменением потребительских предпочтений. Гендиректор «Вкусно - и точка» уточнил, что сети удалось завоевать доверие гостей и укрепить позиции бренда.
Ранее президент Союза торговых центров Булат Шакиров в интервью НСН объяснил, что торговые центры все активнее превращаются в торгово-развлекательные, к услугам посетителей появляются новые активности, развлекательные и досуговые зоны будут процветать и впредь при массовом закрытии магазинов.
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