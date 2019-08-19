В Минтрансе заявили о невозможности полной защиты самолетов от птиц
В Минтрансе РФ заявили, что система орнитологической защиты не может полностью исключить столкновения птиц с авиалайнерами. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на замглавы ведомства Александра Юрчика.
По словам представителя Минтранса, в России система орнитологической защиты соответствует мировым стандартам, но «поскольку мы живем в живом мире, абсолютной защиты быть не может: мы не можем истребить всех птиц».
Юрчик отметил, что защитные меры работают на взлетно-посадочных полосах и на подходах, но после набора определенной высоты «невозможно ничего сделать».
Ранее в пресс-центре НСН президент Союза Адвокатов России, представитель потерпевших в 8 авиакатастрофах, доктор юридических наук Игорь Трунов назвал лучшее средство защиты аэропортов от птиц.
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