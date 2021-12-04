В Минтрансе развеяли слухи об ограничении использования личного транспорта

«Транспортная стратегия России до 2035 года не предполагает никаких ограничений использования личных авто. Мероприятия Стратегии направлены на увеличение мобильности и качества жизни граждан, последовательное развитие всех видов транспорта», — рассказали в Минтрансе.

Повышение экологичности транспортного комплекса станет одним из важных направлений стратегии. Планируется, что за счет естественного выбытия старых автомобилей и появления более современных произойдет рост доли подвижного состава с более высоким экологическим классом.

Также в Минтрансе намерены развивать общественный транспорт в городах.

Пресс-служба правительства сообщила об утверждении транспортной стратегии РФ до 2035 года, при этом сам документ пока не опубликован. В стратегии прописаны долгосрочные планы по развитию автомобильного, железнодорожного, водного, воздушного и других видов транспорта на ближайшие годы.

Ранее в субботу газета «Коммерсантъ» сообщила о том, что жителей России ограничат в использовании личных автомобилей. Журналисты отметили, что меры прописаны в транспортной стратегии страны до 2035 года и призваны снизить вред экологии, который приносят машины.

