В Минтрансе развеяли слухи об ограничении использования личного транспорта
Новая транспортная стратегия не подразумевает введение каких бы то ни было ограничений для развития существующих видов транспорта, в т ом числе и личного. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Министерство транспорта РФ.
«Транспортная стратегия России до 2035 года не предполагает никаких ограничений использования личных авто. Мероприятия Стратегии направлены на увеличение мобильности и качества жизни граждан, последовательное развитие всех видов транспорта», — рассказали в Минтрансе.
Повышение экологичности транспортного комплекса станет одним из важных направлений стратегии. Планируется, что за счет естественного выбытия старых автомобилей и появления более современных произойдет рост доли подвижного состава с более высоким экологическим классом.
Также в Минтрансе намерены развивать общественный транспорт в городах.
Пресс-служба правительства сообщила об утверждении транспортной стратегии РФ до 2035 года, при этом сам документ пока не опубликован. В стратегии прописаны долгосрочные планы по развитию автомобильного, железнодорожного, водного, воздушного и других видов транспорта на ближайшие годы.
Ранее в субботу газета «Коммерсантъ» сообщила о том, что жителей России ограничат в использовании личных автомобилей. Журналисты отметили, что меры прописаны в транспортной стратегии страны до 2035 года и призваны снизить вред экологии, который приносят машины.
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