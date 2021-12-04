В России планируют ограничить использование личных автомобилей к 2035 году
Жителей России ограничат в использовании личных автомобилей, меры прописаны в транспортной стратегии страны до 2035 года и призваны снизить вред экологии, который приносят машины. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Ранее пресс-служба правительства сообщила об утверждении транспортной стратегии РФ до 2035 года, при этом сам документ пока не опубликован. В стратегии прописаны долгосрочные планы по развитию автомобильного, железнодорожного, водного, воздушного и других видов транспорта на ближайшие годы.
Как отмечает издание, в рамках стратегии планируется снизить до минимума использование транспортных средств с неэкологичными двигателями, ввести «цифровой контроль» за дорожным шумом, увеличить количество заправок для электромобилей более чем в тысячу раз.
По данным «Коммерсанта», россиянам, которые не хотят отказываться от личных авто, предложат использовать транспортные средства совместно с другими гражданами.
Ранее президент Владимир Путин поручил подготовить план реализации транспортной стратегии РФ до 2030 года с прогнозом до 2035 года. Глава государства подчеркнул, что при составлении документа необходим прямой диалог с регионами и ведущими компаниями отрасли, а также «оптимальный баланс» между расходами на возведение новых объектов и содержание уже имеющихся.
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