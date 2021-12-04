Новый порядок взаимодействия ГИБДД и автошкол вступит в силу в России
Новый порядок взаимодействия ГИБДД и автошкол в России вступит в действие с 1 марта 2022 года. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на соответствующий приказ главы МВД Владимира Колокольцева.
Документ будет действовать до 1 марта 2028 года. Согласно новому приказу, автошколы должны предоставлять список учащихся в экзаменационные подразделения ГИБДД не позднее чем за 10 дней до начала практики вождения. Госавтоинспекция проверит, нет ли среди учеников лишенных прав либо людей с противопоказаниями к управлению автомобилем. При выявлении оснований для недопуска в течение 3 дней в автошколу направят соответствующую информацию.
Также новый порядок предусматривает, что для проведения экзамена автошкола должна сообщить об этом в ГИБДД, указав предполагаемое количества учеников, время проведения экзаменов, категории и подкатегории транспорта. Школе могут отказать в назначении экзаменов в составе организованной группы из-за отсутствия лицензии на образовательную деятельность по основным программам профессионального обучения либо приостановления, аннулирования или прекращения действия лицензии.
Госавтоинспекция сообщит автошколе о результатах рассмотрения заявления не позднее трех дней после принятия решения, график проведения экзаменов будет размещен на официальном сайте ГИБДД.
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