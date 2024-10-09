В Минтрансе рассказали о правильном переходе на зимнюю резину
Переходить с летней резины на зимнюю автовладельцам следует при понижении среднесуточной температуры до плюс 5-7 градусов по Цельсию и начале постоянных заморозков. Об этом говорится в Telegram-канале Минтранса РФ.
В ведомстве отметили, что на Урале соответствующая погода обычно устанавливается в октябре, а в центральной части России - ближе к ноябрю.
При этом в министерстве напомнили, что согласно техрегламенту Таможенного союза, использование зимней резины запрещено с декабря по февраль, поэтому поменять шины в обязательном порядке следует до наступления календарной зимы, то есть до 1 декабря.
«Зимние шины могут быть как шипованными, так и нешипованными, но обязательно с маркировкой «M+S», «M&S» или «M S», - заключили в Минтрансе.
Ранее в Финляндии водителя оштрафовали за использование зимой шипованных шин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru