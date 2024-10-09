В Минтрансе рассказали о правильном переходе на зимнюю резину

В ведомстве отметили, что на Урале соответствующая погода обычно устанавливается в октябре, а в центральной части России - ближе к ноябрю.

При этом в министерстве напомнили, что согласно техрегламенту Таможенного союза, использование зимней резины запрещено с декабря по февраль, поэтому поменять шины в обязательном порядке следует до наступления календарной зимы, то есть до 1 декабря.

«Зимние шины могут быть как шипованными, так и нешипованными, но обязательно с маркировкой «M+S», «M&S» или «M S», - заключили в Минтрансе.

Ранее в Финляндии водителя оштрафовали за использование зимой шипованных шин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».