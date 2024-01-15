Введение экосбора на шины объяснили борьбой с «серым» импортом

Ранее стало известно, что Минприроды предлагает провести в России эксперимент по взиманию авансом экологического сбора с импортеров шин для легковых автомобилей и упаковки из комбинированных материалов. Сбор касается ввоза товаров из стран за пределами ЕАЭС (входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения). Об этом сообщило издание «Ведомости» со ссылкой на проект постановления министерства, который вместе с сопроводительным письмом был разослан на рассмотрение в ведомства 22 декабря 2023 года. По словам Беляка, это могло бы стать мерой для борьбы с «серым» импортом.

«На первый взгляд, могло бы показаться, что правительство ищет, где взять деньги. Но, скорее всего, это начало какого-то сдерживания “серого” импорта, которым сейчас занимаются индивидуальные предприниматели. Введение маркировки “Честный знак” эту проблему не решает. Если механизм будет настроен правильно, то он может помочь сдержать “серый” импорт. Если его сделают спустя рукава, то инициатива превратится во взимание дополнительных рублей с конечного пользователя за упаковку. Будет здорово, если к разработке механизма привлекут правильных отраслевиков, а не только IT-компании», — сказал Беляк.

Собеседник НСН добавил, что 95% автовладельцев не столкнутся с трудностями при сезонной замене шин.

«Рынок заполнен в значительной мере. По весеннему сезону, возможно, даже будет некая перетарка за счет значительного прироста китайских и индийских шин, а также турецких дисков. Пострадают этой весной только владельцы машин с большими диаметрами колес, особенно в тех случаях, когда передние и задние колеса разной ширины. Это не сильно коснется 95% населения. Что же касается доли “серого” импорта, она тяжело поддается оценке. Мне известны истории, когда люди, которые раньше контейнерами ввозили из Китая или из других стран одежду, спортивные костюмы, в этом году впервые решили купить и привезти один-два контейнера шин определенного размера. Сейчас они попали в ловушку, поскольку эти колеса не были реализованы. В итоге они по супернизким, демпинговым ценам, без маркировок, без налогов сливали их через маркетплейсы. Что будет в весеннем сезоне для крупных игроков рынка, представить тяжело. Есть аналитические материалы об объеме рынка, об объеме ввозимых шин новыми маленькими игроками, но нет экспертизы, а у контролирующих органов нет понимания о формировании в текущий момент доли рынка этими игроками», — добавил эксперт.

Руководитель сети шинных центров рассказал о положении дел на российском рынке.

«Слава богу, есть Ikon Tyres (бывший Nokian Tyres), который остался и который сейчас грандиозно развивается. Не до конца понятно, что будет с бывшими Bridgestone и Continental, который купил S8 Capital. Но, учитывая довоз дефицитных размеров китайскими производителями, кажется, что рынок сильно пострадать не должен, по крайней мере, этой весной. Что же касается зимнего сезона, это вопрос перспектив механизма регулирования рынка, таможни, логистических цепочек в целом, поскольку зимние шины могут быть только хорошими, а летние могут быть уже среднего и низкого качества. При этом летних шин разница в тормозном пути при торможении с 60 км/ч до 0 км/ч составляет 2-3, метра, у зимних — 8-9, а то и 12 метров», — подчеркнул собеседник НСН.

В заключение Беляк рассказал, на какие даты приходится всплеск продаж летней резины.

«Традиционно всплеск весеннего сезона приходится на 9-10 марта. Мужчины до 8 марта экономят деньги на праздник, а с 10 марта начинаются продажи, особенно больших диаметров (джипы, полноприводные тяжелые машины, которые могут пораньше переобуться). Но в основном, конечно, лучше отложить шиномонтаж на две-три недели вперед», — подытожил он.

Ранее глава ГИБДД Михаил Черников заявил, что Госавтоинспекция не будет наказывать водителей за отсутствие зимней резины.

