В Минтрансе предложили увеличить бесплатные места на парковках для многодетных

Министерство транспорта России выступило с инициативой о предоставлении бесплатного парковочного места для двух автомобилей многодетной семьи, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минтранс.

Речь идет о семьях, в которых воспитывается четверо и более детей. Сегодня право бесплатной парковки предоставляется на один автомобиль в многодетной семье, однако планируется внести изменения в методические рекомендации по управлению парковочным пространством в городах до 30 июня.

В ведомстве отметили, что данные рекомендации были переданы региональным органам власти, которые определяют право на льготы для многодетных семей.

Ранее в Госдуму внесли законопроект об индексации выплат многодетным семьям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
