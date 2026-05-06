В Минтрансе предложили увеличить бесплатные места на парковках для многодетных

Речь идет о семьях, в которых воспитывается четверо и более детей. Сегодня право бесплатной парковки предоставляется на один автомобиль в многодетной семье, однако планируется внести изменения в методические рекомендации по управлению парковочным пространством в городах до 30 июня.

В ведомстве отметили, что данные рекомендации были переданы региональным органам власти, которые определяют право на льготы для многодетных семей.

Ранее в Госдуму внесли законопроект об индексации выплат многодетным семьям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

