Перед 9 Мая россиян обманывают по схеме с «потерянными медалями»

В преддверии Дня Победы аферисты обманывают граждан по схеме с «потерянными наградами», выплатами ветеранам и билетами на парад, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службы платформы «Мошеловка» Народного фронта.

Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с «повышением пенсии»

Мошенники звонят от имени волонтеров Поискового движения России. Они сообщают, что якобы найдена медаль пропавшего без вести родственника. Для подтверждения родства злоумышленники просят перейти по ссылке на архивный сайт и ввести код из СМС, что влечет за собой кражу доступа к аккаунту «Госуслуг».

Также аферисты предлагают «единовременные выплаты ветеранам», для зачисления которых также просят назвать код из СМС. Кроме того, существует схема с билетами на Парад для ветеранов.

Ранее депутат Госдумы Каплан Панеш рассказал, что мошенники стали использовать для обмана россиян новую схему с «повышением пенсии», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / IMAGO / Eibner
ТЕГИ:МошенничествоМошенники

Горячие новости

Все новости

партнеры