Перед 9 Мая россиян обманывают по схеме с «потерянными медалями»

Мошенники звонят от имени волонтеров Поискового движения России. Они сообщают, что якобы найдена медаль пропавшего без вести родственника. Для подтверждения родства злоумышленники просят перейти по ссылке на архивный сайт и ввести код из СМС, что влечет за собой кражу доступа к аккаунту «Госуслуг».

Также аферисты предлагают «единовременные выплаты ветеранам», для зачисления которых также просят назвать код из СМС. Кроме того, существует схема с билетами на Парад для ветеранов.

Ранее депутат Госдумы Каплан Панеш рассказал, что мошенники стали использовать для обмана россиян новую схему с «повышением пенсии», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

