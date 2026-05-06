СМИ: В Минюсте хотят записывать склонных к коррупции сотрудников в журнал
В Минюсте России хотят записывать склонных к коррупции сотрудников в журнал — вместо ежегодных деклараций, которые были отменены в декабре 2025 года, сообщает Daily storm.
Предполагается, что будет создан спецреестр, где станут регистрировать уведомления о попытках склонения к коррупции. Указывать будут имя сотрудника, который сообщил о таких инцидентах, а также сведения о решении по итогам обращения.
Такую инициативу намерены ввести в связи с изменениями антикоррупционного законодательства, которое предполагает «непрерывный внутренний контроль». Новый подход — про использование цифровых инструментов и автоматизированного анализа данных в режиме реального времени.
Ранее Госдума приняла закон об отмене деклараций доходов для чиновников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
