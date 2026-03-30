В Госдуму внесли законопроект об индексации выплат многодетным семьям

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, а также глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков внесли на рассмотрение законопроект о ежегодной индексации размера выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки. Об этом сообщает РИА Новости.

Размер президентских грантов в области культуры и искусства увеличен на 4%

В настоящее время в России действует госпрограмма, согласно которой многодетные семьи получают от государства не более 450 тысяч рублей для частичного или полного погашения своих обязательств.

Авторы законопроекта указали, что несмотря на инфляцию и увеличение прочих выплат, например, маткапитала, данная мера господдержки ни разу не индексировалась. В частности, предлагается ежегодно пересматривать её размер с 1 февраля, с учётом индекса роста потребительских цен за предыдущий год.

В правительстве РФ указали, что законопроект требует доработки.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил ежегодно индексировать страховые пенсии с января, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ИпотекаГосподдержкаЗаконопроектГосдума

