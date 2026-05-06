Эксперты: Россияне не воспринимают отключение интернета как норму

Как заявили антропологи Михаил Алексеевский и Дарья Радченко, при этом граждане не воспринимают их как норму. Жизнь в режиме фоновой чрезвычайности, начавшейся с эпидемии коронавируса, усиливает социальное раздражение и формирует «задвоенную реальность»: с официальными правилами и параллельными способами самовыражения.

Но, конечно, когда речь заходит о каком-то базовом уже сегодня ресурсе для человека, человек начинает на это реагировать», - указала Радченко.

«Мы видим огромное недовольство и гнев буквально на всех уровнях, которые не находят сейчас [выхода]… Если и находят, то, грубо говоря, в дружном лайканье обращения Виктории Бони, когда миллионы людей в запрещенной сети вдруг каким-то образом все это смотрят, высказываются и ставят лайки», - отметил Алексеевский.

В РПЦ заявили, что когда власти отключают интернет, гражданам следует не переживать из-за этого, а вспомнить о бессмертии души, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

