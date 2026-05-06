Птицеводы предложили установить минимальные и максимальные цены на яйца
В России участники птицеводческого рынка предложили ввести минимальные и максимальные цены для куриного яйца категории С1, сообщает «Коммерсант».
В настоящее время ведутся обсуждения с регуляторами и отраслевыми союзами. Бизнес рассчитывает, что ценовая «вилка» будет установлена как для закупок, так и для розничной торговли. Как ожидает, мера поможет стабилизировать закупочные цены на яйца.
В Минсельхозе заявили, что совместно с Минпромторгом, Минэкономики и ФАС прорабатывают законодательную инициативу по закреплению обязательной доли долгосрочных договоров поставки продовольственных товаров.
По словам экспертов, любая фиксация цен противоречит рыночным механизмам. Это грозит потерями, как сетей, так и самих производителей.
Ранее в Госдуме призвали ФАС проверить цены на куриные яйца перед Пасхой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Птицеводы предложили установить минимальные и максимальные цены на яйца
- Трамп объявил о приостановке операции «Проект Свободы» по сопровождению судов в Ормузском проливе
- СМИ: Трамп может отдать приказ о возобновлении войны с Ираном
- В РПЦ призвали думать о бессмертии души во время отключений интернета
- СМИ: Из-за отключений интернета россияне сняли со счетов рекордный объем наличных
- СМИ: В России произошел двукратный рост продажи антидепрессантов
- Беременную жену героя СВО приговорили к 6 годам тюрьмы за попытку защитить себя от убийства
- Пять человек погибли в результате удара БПЛА по городу Джанкой
- Новый запрет: Выпускникам школ запретили исполнять вальсы под иностранную музыку
- В MAX появилась возможность расшифровывать видеосообщения