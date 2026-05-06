Птицеводы предложили установить минимальные и максимальные цены на яйца

В настоящее время ведутся обсуждения с регуляторами и отраслевыми союзами. Бизнес рассчитывает, что ценовая «вилка» будет установлена как для закупок, так и для розничной торговли. Как ожидает, мера поможет стабилизировать закупочные цены на яйца.

В Минсельхозе заявили, что совместно с Минпромторгом, Минэкономики и ФАС прорабатывают законодательную инициативу по закреплению обязательной доли долгосрочных договоров поставки продовольственных товаров.

По словам экспертов, любая фиксация цен противоречит рыночным механизмам. Это грозит потерями, как сетей, так и самих производителей.

Ранее в Госдуме призвали ФАС проверить цены на куриные яйца перед Пасхой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

